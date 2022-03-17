Магучіх: Українці – це дуже сильний народ

20-річна уродженка Дніпра перебуває за кордоном, де готується до чемпіонату світу з легкої атлетики, який прийме Сербія. Ярослава Магучіх та її наставниця Тетяна Степанова записали відеозвернення до земляків та української армії.

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Легкоатлетка впевнена, що український народ ніколи не здасться перед російською ордою. Магучіх розповіла про реалії війни в Україні – загибель мирних жителів та руйнування міст.

Ми хочемо підняти наш прапор та показати, що українці – це дуже сильний народ. І що зараз у моїй рідній Україні йде війна, яку розпочала Росія. Росія вбиває мирних жителів, знищує наші міста. Але наші воїни, наші люди ніколи не здаються, ідуть до кінця. Вони будуть відстоювати нашу незалежність та наші права,

– сказала Магучіх.

Тренерка Ярослави пообіцяла, що вони зроблять усе від себе можливе, що у Сербії залунав український гімн та підійнявся синьо-жовтий прапор.

Наприкінці свого звернення стрибунка у висоту подякувала українським захисникам, які щодня ризикують своїм життям заради мирного неба над країною.

Відеозвернення від Магучіх та Степанової

Чемпіонат світу у приміщенні, який прийме Белград, відбуватиметься протягом 18 – 20 березня.

Хто з легкоатлеток представлятиме Україну

Ірина Геращенко (стрибки у висоту)

Ярослава Магучіх (стрибки у висоту)

Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину)

Ганна Плотіцина (біг з бар'єрами)

Яна Гладійчук (стрибки з жердиною)

Юлія Лобан (п'ятиборство)

Повний текст звернення Магучіх та Степанової

Зараз ми знаходимося у Сербії, де за кілька днів розпочнеться чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні.

Ми хочемо підняти наш прапор та показати, що українці – це дуже сильний народ. І що зараз у моїй рідній Україні йде війна, яку розпочала Росія. Росія вбиває мирних жителів, знищує наші міста. Але наші воїни, наші люди ніколи не здаються, ідуть до кінця. Вони будуть відстоювати нашу незалежність та наші права.

А ми зі свого боку зробимо все, щоб наш гімн звучав.

Хочемо подякувати нашим воїнам, які нас захищають. Тому що завдяки їм ми живі, здорові і зараз знаходимось тут. Слава Україні!