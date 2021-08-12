На вольових здобула "бронзу": Магучіх отримала травму перед Олімпіадою у Токіо

Ярослава Магучіх отримала травму перед Олімпіадою у Токіо. Українська стрибунка у висоту здобула "бронзу", хоча могла й взагалі пропустити змагання.

Прикра травма перед головним стартом

Виступ української легкоатлетки на японській землі був під питанням. Ярослава Магучіх отримала травму незадовго до старту на дебютній для себе Олімпіаді. Про це розповіла її тренерка Тетяна Степанова.

Оце так Українка Ярослава Магучіх очолила світовий рейтинг зі стрибків у висоту

Українка 10 днів була без тренувань. І це все було перед самісіньким стартом головних змагань у житті кожного спортсмена. Наставниця сподівається, що травма гомілки не завади Ярославі у майбутніх стартах сезону. Адже для Магучіх Олімпіада завершилась, а от легкоатлетичний сезон ще у розпалі.

Ми їхали на Олімпіаду, я була в великому шоці, тому що вона підвернула гомілку. Ми десять днів до Олімпіади не тренувалися. Тому Ярослава зробила все, що могла. Я вважаю, що ця ситуація не вплине на її майбутні результати, і я зможу підготувати її,

– зазначила Степанова.

Сама Магучіх запевнила, що мала фізичні проблеми, які їй вдалось обійти стороною на шляху до олімпійської нагороди: "Дуже була рада, що впоралася".

Як Магучіх підкорювала планку у Токіо: головне