Свою позицію чемпіон озвучив в інтерв'ю для YouTube-каналу "Бомбардир".

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Хлопці, я не хизуюся. Мені абсолютно все одно, що відбувається навколо мене. Але мені дуже болить через те, що з нами відбувається. По-людськи,

– зазначив Олександр Усик.

"Мені не пофіг"

Далі український спортсмен зазначив, що наспрвді він не мав би особливо хвилюватись, адже конкретно в нього та його сім'ї – усе гаразд.

"Хоча з тим, що я маю, повинен бути трохи гім**м. Типу в мене все слава богу, у моєї сім'ї все слава богу, і мені пофіг. Б***ь, мені не пофіг", – додав боксер.

При цьому його найближчі рідні перебувають в Україні і разом з усіма іншими українцями живуть під час повітряних тривог, атак росіян.

От реально не пофіг, тому що я живу в Києві, це моє місто. Мої діти мешкають у Києві. Моїй молодшій доньці 6 місяців, і вона зараз перебуває в Києві – в тривогу, з бомбами, які літають. Моя неймовірна Марія в Києві. Моя сила, моя Катерина, мої крила вони в Києві,

– наголосив Олександр Усик.

Раніше уродженець Сімферополя Олександр Усик заявив, що не просто вірить у повернення в Крим, а знає це.