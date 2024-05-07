Більше не кролик: легенда боксу прокоментував трансформацію Усика протягом кар'єри

У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді на Kingdom Arena буде визначено ім'я першого абсолютного чемпіона світу в хевівейті за останню чверть століття. За це звання будуть битися непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Останнім боксером з таким статусом був Леннокс Льюїс. Це було ще в епоху трьох поясів, коли він переміг Евандера Холіфілда.

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Компліменти Усику від легенди

Напередодні битви у столиці Саудівської Аравії колишній абсолют поділився думками щодо Олександра Усика. Він схвально оцінив нинішній рівень українського боксера та відзначив значну трансформацію в його стилі ведення бою.

Усик – серйозний хлопець. Свого часу я сказав, що він маленький кролик. Тому що він стрибає по рингу та може дістати вас. Тепер він перетворився на вовка. Він знає тільки про перемоги, не знає про поразки,

– заявив Льюїс.

Нагадаємо, що Олександр Усик протягом професійної кар'єри провів 21 бій, у яких здобув усі перемоги (14 нокаутом).

Короткі відомості про Леннокса Льюїса

Колишній британський боксер

Чемпіон Олімпіади-1988

Після перемоги в Сеулі почав професійну кар'єру, протягом якої провів 44 бої, в яких здобув 41 перемогу, двічі поступився й один поєдинок закінчився внічию

У 1999 році став абсолютним чемпіоном, але згодом втратив пояс WBA через відмову битися з Джоном Руїзом

Закінчив кар'єру після перемоги над Віталієм Кличком у 2003 році.