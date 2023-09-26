Молодіжна збірна України оголосила заявку на матчі кваліфікації до континентального турніру. У переліку гравців знайшлося місце й "цікавим" прізвищам, пише 24 Канал.

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Готові до складних зустрічей

"Синьо-жовта" молодіжка зійдеться у битвах зі збірними Люксембургу U-21 та Англії U-21 в рамках відбору до Євро-2025. Спершу на українців чекає виїзна гра з "червоними левами" 12-го жовтня, яка пройде на арені імені Еміля Майріша й розпочнеться о 20:30. Згодом "синьо-жовті" протистоятимуть команді з "Туманного Альібону" 16-го жовтня у "домашнціх стінах" в словацьких Кошицях на стадіоні "Кошицька футболова арена" (о 19:30). Головний тренер Унаї Мельгоса молодіжної збірної України відібрав 24 гравців, котрі захищатимуть чеснь країни в найближчих матчах.

Воротарі – Руслан Нещерет (Динамо), Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Кіріл Фесюн (Колос).

– Руслан Нещерет (Динамо), Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Кіріл Фесюн (Колос). Захисники – Костянтин Вівчаренко (Динамо), Антон Боль (Зоря), Арсеній Батагов (Зоря), Мар'ян Фарина (Металіст 1925), Даніл Скорко (Олександрія), Артем Смоляков (Полісся), Віталій Роман (Рух), Роман Дідик (Рух), Володимир Салюк (Чорноморець), Максим Брагару (Чорноморець).

– Костянтин Вівчаренко (Динамо), Антон Боль (Зоря), Арсеній Батагов (Зоря), Мар'ян Фарина (Металіст 1925), Даніл Скорко (Олександрія), Артем Смоляков (Полісся), Віталій Роман (Рух), Роман Дідик (Рух), Володимир Салюк (Чорноморець), Максим Брагару (Чорноморець). Півзахисники – Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Володимир Бражко (Динамо), Назар Волошин (Динамо), Валентин Рубчинський (Дніпро-1), Олександр Яцик (Зоря), Ілля Квасниця (Рух), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Олег Очеретько (Шахтар).

– Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Володимир Бражко (Динамо), Назар Волошин (Динамо), Валентин Рубчинський (Дніпро-1), Олександр Яцик (Зоря), Ілля Квасниця (Рух), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Олег Очеретько (Шахтар). Нападники – Єгор Гунічев (Минай), Ігор Краснопір (Оболонь), Богдан В'юнник (Шахтар).

Нагадаємо, що молодіжна збірна України уже провела перший матч кваліфікації до Євро-2025. "Синьо-жовті" у стартовому поєдинку відбору мінімально перемогли Північну Ірландію із рахунком 1:0.

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