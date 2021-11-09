Людина-лайно: банер фанатів Мілана до ексгравця після нахабного відсвяткування голу – фото

Уболівальники Мілана не на жарт розізлились на гравця Інтера Хакана Чалханоглу. Футболіст провокаційно відсвяткував гол у ворота колишньої команди.

Відповідь фанатів колишньої команди

Турецький півзахисник Хакан Чалханоглу виступає за Інтер, хоча раніше протягом чотирьох років бігав у футболці Мілана. Дуже часто гравці не святкують гол у ворота колишньої команди, але це не той випадок.

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Чалханоглу реалізував пенальті у ворота "россонері". Таке взяття воріт супроводжувалось свистом зі сторони фанатів Мілана. Хакан не став ігнорувати це все, а миттєво відповів на таку реакцію трибун "Сан-Сіро".

Чалханоглу повернувся до трибун, приклав обидві руки до вух, натякаючи, що не чує фанатів колишньої команди.

Після матчу ультрас "россонері" повісив величезний банер про зухвалого турецького гравця.

Мужність – це не пробити пенальті на 10-й хвилині, а залишитися з дружиною, навіть будучи рогоносцем. Людина-лайно,

– йдеться на банері.

Чому там є слова про дружину? Чалханоглу у 2018 році розлучився зі своєю коханою, але згодом вони знову зійшлися.



Банер фанатів Мілана у сторону Чалханоглу / Фото твітеру Curva Sud Milano