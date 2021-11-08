Відповів уболівальникам колишньої команди

Хоча матч завершився мировою 1:1, але у цій грі забивали виключно футболісти Інтера. На 11-й хвилині зустрічі гості заробили право на пенальті. До 11-метрової позначки підійшов атакувальний півзахисник Хакан Чалханоглу.

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Турецький гравець не схибив та вивів "нерадзуррі" вперед – 0:1. Матч відбувся на домашній арені Мілана, за який раніше вступав автор результативного удару. Таке взяття воріт не оцінили фанати "россонері" та засвистали Чалханоглу. Відповідь півзахисника була миттєвою та доволі провокаційною. Халханоглу повернувся до трибун, приклав обидві руки до вух, натякаючи, що не чує фанатів колишньої команди.

Чалханоглу виступав за Мілан із липня 2017-го до 2021-го. Із липня цього року перейшов на правах вільного агента.

Це його лише другий гол у новому сезоні в усіх турнірах за Інтер.



Відповідь Хакана Чалханоглу / Фото Getty Images

Його гол не приніс три очки Інтеру. Вже через шість хвилин нідерландський захисник гостей Стефан де Врей відзначився автоголом, зрівнявши цифри на табло арени "Сан-Сіро". 1:1 став підсумковим рахунком матчу.