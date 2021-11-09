Ответ фанатов бывшей команды
Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу выступает за Интер, хотя ранее в течение четырех лет бегал в футболке Милана. Очень часто игроки не празднуют гол в ворота бывшей команды, но это не тот случай.
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Чалханоглу реализовал пенальти в ворота "россонери". Такое взятие ворот сопровождалось свистом со стороны фанатов Милана. Хакан не стал игнорировать это все, а мгновенно ответил на такую реакцию трибун "Сан-Сиро".
Чалханоглу вернулся к трибунам, приложил обе руки к ушам, намекая, что не слышит фанатов бывшей команды.
После матча ультрас "россонери" повесил огромный баннер о дерзком турецком игроке.
Мужество – это не пробить пенальти на 10-й минуте, а остаться с женой, даже будучи рогоносцем. Человек-дерьмо,
– говорится на баннере.
Почему там есть слова о жене? Чалханоглу в 2018 году расстался со своей возлюбленной, но вскоре они снова сошлись.
Баннер фанатов Милана в сторону Чалханоглу / Фото твиттера Curva Sud Milano
- Хакан Чалханоглу выступал за Милан с июля 2017-го до этого же месяца 2021 года, перейдя из немецкого Байера.
- В этом году на правах свободного агента пополнил состав Интера.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 асисты.