Ответ фанатов бывшей команды

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу выступает за Интер, хотя ранее в течение четырех лет бегал в футболке Милана. Очень часто игроки не празднуют гол в ворота бывшей команды, но это не тот случай.

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Чалханоглу реализовал пенальти в ворота "россонери". Такое взятие ворот сопровождалось свистом со стороны фанатов Милана. Хакан не стал игнорировать это все, а мгновенно ответил на такую реакцию трибун "Сан-Сиро".

Чалханоглу вернулся к трибунам, приложил обе руки к ушам, намекая, что не слышит фанатов бывшей команды.

К слову. Поединок завершился мировой 1:1.

После матча ультрас "россонери" повесил огромный баннер о дерзком турецком игроке.

Мужество – это не пробить пенальти на 10-й минуте, а остаться с женой, даже будучи рогоносцем. Человек-дерьмо,

– говорится на баннере.

Почему там есть слова о жене? Чалханоглу в 2018 году расстался со своей возлюбленной, но вскоре они снова сошлись.



Баннер фанатов Милана в сторону Чалханоглу / Фото твиттера Curva Sud Milano