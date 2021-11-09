Відповідь фанатів колишньої команди
Турецький півзахисник Хакан Чалханоглу виступає за Інтер, хоча раніше протягом чотирьох років бігав у футболці Мілана. Дуже часто гравці не святкують гол у ворота колишньої команди, але це не той випадок.
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Чалханоглу реалізував пенальті у ворота "россонері". Таке взяття воріт супроводжувалось свистом зі сторони фанатів Мілана. Хакан не став ігнорувати це все, а миттєво відповів на таку реакцію трибун "Сан-Сіро".
Чалханоглу повернувся до трибун, приклав обидві руки до вух, натякаючи, що не чує фанатів колишньої команди.
Після матчу ультрас "россонері" повісив величезний банер про зухвалого турецького гравця.
Мужність – це не пробити пенальті на 10-й хвилині, а залишитися з дружиною, навіть будучи рогоносцем. Людина-лайно,
– йдеться на банері.
Чому там є слова про дружину? Чалханоглу у 2018 році розлучився зі своєю коханою, але згодом вони знову зійшлися.
Банер фанатів Мілана у сторону Чалханоглу / Фото твітеру Curva Sud Milano
- Хакан Чалханоглу виступав за Мілан із липня 2017-го до цього ж місяця 2021 року, перейшовши із німецького Баєра.
- Цього року на правах вільного агента поповнив складі Інтера.
- У сезоні-2021/2022 відіграв 12 матчів в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 3 асисти.