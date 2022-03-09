Люди вмирають без їжі і води, оточені російською армією, – Терлюга про війну в Україні

Олімпійська призерка у Токіо Анжеліка Терлюга активно працює на інформаційному фронті. Українська каратистка закликала світ відреагувати на тероризм зі сторони Росії.

Терлюга: Допоможіть зупинити зло

Маріуполь став одним із епіцентрів нападу російських окупантів. Анжеліка Терлюга закликала допомогти українцям, які у цьому місті потерпають від агресії орди.

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Каратистка виклала пост в сторіс в інстаграмі, у якому звернулась до усього світу. Вона коротко написала, у яке пекло перетворилось життя мирних жителів Маріуполя.

Будь ласка, світ, ти маєш допомогти нам. Прочитайте цей пост англійською, щоб зрозуміти, як люди помирають без їжі та води, оточені російською армією. Допоможіть зупинити зло,

– написала Терлюга.

Раніше українська каратистка попросила Європу та США допомогти Україні не лише санкціями, а й військовою підтримкою.

Також каратистка жорстко "проїхалась" по росіянах, які продовжують підтримувати Путіна. Спортсменка виклала фото зруйнованого пострілами Харкова.

Нагадаємо, що Росія втратила чемпіонат Європи з карате, який повинна була приймати Москва у 2023 році.

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