Людей з нетрадиційною орієнтацією не повинно бути, – гомофобна заява від гравця збірної України
Джерело:ютуб-канал "ОТДУШИВДУШУ"
Гравець збірної України з футболу Артем Бєсєдін відзначився гомофобним висловлюванням. Футболіст заявив, що проти нетрадиційних стосунків.
"Є хлопчики, є дівчатка – все"
Нападник київського Динамо у інтерв'ю розповів, що не підтримує гей-паради. Артем переконаний, що "це ненормально"
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Людей з нетрадиційною орієнтацією не повинно бути. Є хлопчики, є дівчатка – все. Я відновлювався в Іспанії. То скажу, що у нас все по-божому в цьому плані, а там їх купа,
– наголосив футболіст.
Бєсєдін також запевнив, що не може дивитися на прапори ЛГБТ. Футболістові також неприємно коли представники нетрадиційних стосунків "ходять за руку".
"По-перше, в мене є син. Я не хочу, щоб він ріс і дивився на піда*асів. Якщо хлопчики йдуть і тримаються за руку, то хіба вони не гонять?", – додав Артем.
Відверте зізнання австралійського футболіста
- Хавбек австралійського клубу Аделаїда Юнайтед Джошуа Кавалло публічно повідомив, що він гомосексуаліст.
- Кавалло наголосив, що знає багато футболістів, які не наважуються на подібні зізнання, через страх неприйняття та осуду. Він сподівається, що його заява змотивує інших спортсменів розказати правду.
- Ексфутболіст збірної України Богдан Бутко теж встиг відзначитися гомофобною заявою. Він зізнався, що негативно ставиться до теми ЛГБТ