Люблю, щоб все було ідеально, – Бех-Романчук про ритуали перед стартом

Іменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла, як налаштовується на змагання. Спортсменка пригадала про власний ритуал.

Бех-Романчук: Дуже прискіпливо збираюся

Марина розповіла, як збирається до стартів. Для неї важливо, аби все було ідеально складеним.

Варте уваги Завжди налаштована на максимальну боротьбу, – Бех-Романчук оцінила початок сезону

Мій єдиний ритуал – я дуже люблю, щоб все було ідеально. Дуже прискіпливо збираюся. Коли виходжу з кімнати, то все має бути досконало складеним. Я ідеально збираю речі у свій рюкзак. Ну і звичайно, я вірю в Бога. Завжди прошу про гарні секунди чи вдалий стрибок,

– сказала спортсменка.

Золотий початок сезону

Марина Бех-Романчук розпочала новий сезон.

На турнірі "Різдвяні старти" у Києві Бех-Романчук в бігу на 60 метрів посіла 4 місце. Її результат – 7,63 секунди.

На чемпіонаті Україні у Сумах Марина вдалося покращити свій результат у спринті. З результатом 7,59 секунди в фіналі Марина стала четвертою.

Також спортсменка вперше спробувала свої сили у потрійному стрибку. Саме у цій дисципліні вона здобула "золото".

Марина продемонструвала найкращий для себе результат – 14,34 метра.