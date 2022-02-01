Бех-Романчук: Ніяких "аби було"

Зіркова легкоатлетка експериментує з новими дисциплінами. Вперше Марина спробувала свої сили у потрійному стрибку.

Варте уваги Перенесла просто катастрофічно важко, – Бех-Романчук про виступ на Олімпіаді-2020

Спортсменці вдалося зробити щось неймовірне. Саме у новій для себе дисципліні вона здобула "золото". Бех-Романчук показала найкращий для себе результат – 14,34 метра.

Також вона спробувала свої сили у бігу на 60 метрів. З результатом 7,59 секунди в фіналі Марина стала четвертою.

Спортсменка поділилася своїми очікуваннями від нового сезону.

З точки зору бажань та цілей, то я завжди налаштована на максимальну боротьбу. Якщо заходжу в сектор і маю виступати, це то це повинен бути гідний результат, максимально високий виступ, ніяких "аби було". Якщо немає такого настрою, то ліпше тоді взагалі туди не заходити та нічого не робити,

– наголосила Бех-Романчук.

Наразі спортсменка не може сказати, коли її можна буде побачити на міжнародних стартах.

"Тому звичайно зараз спринтуємо, після цього будемо бачити, як буде складатися наша підготовка. Наразі мені важко сказати, де ми будемо стартувати, і як воно все буде. Ми вирішили йти у цей сезон поступово. Будемо бачити чи варто нам стрибати, чи ні. Якщо так, то будемо все робити збалансовано, щоб цей сезон був максимально не навантажений", – сказала стрибунка.

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