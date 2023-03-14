Якщо матиме більшу зарплату, аніж у Роналду: Мессі може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії

Аргентинський легендарний футболіст може продовжити кар'єру в Азії за цікавої умови. Його конкуренція з Кріштіану Роналду може перейти і на фінансовий рівень

Ліонель Мессі може продовжити свої футбольні виступи у чемпіонаті Саудівської Аравії. Проте такий розвиток подій буде можливий тільки тоді, коли аргентинець отримає краще умові, аніж португалець.

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Фінансово вигідно

Французький гранд ПСЖ ніяк не може домовитися з аргентинською зіркою щодо продовження контракту, оскільки сторони не можуть дійти згоди щодо терміну угоди та заробітньої плати Мессі. Проте Ліонель має чергову альтернативу продовження своєї кар'єри, цього разу багаторазового володаря Золотого м'яча може занести у Саудівську Аравію.

Батько футболіста Хорхе Мессі вимагав у Аль-Хілаля зарплату для сина в розмірі 600 мільйонів євро за два роки. Все через те, що оточення Ліонеля хоче, аби аргентинець мав вищий заробіток, аніж його споконвічний конкурент Крішітану Роналду. До того ж, близьке коло Мессі вважає, що такі вимоги повністю оправдані, оскільки аргентинець на два роки молодший від португальця. Раніше повідомлялося, що Роналду за проведений рік у Аль-Насрі отримає близько 200 мільйонів євро.

Інші варіанти продовження кар'єри

Нагадаємо, що Барселона плекає надії повернути легендарного футболіста у свої ряди. До того ж батько Мессі нещодавно був помічений з президентом Барселони Жоаном Лапортою. Представники Ліонеля повідомили, що аргентинець готовий погодитись на "скромну" заробітню плату.

Також у Мессі є і варіант з Інтер Маямі, за який виступає Сергій Кривцов. Проте до роздумів над переходом в американський колектив Ліонель дійде в тому випадку, якщо його трансфер у Барселону не реалізується.

Мессі у складі ПСЖ