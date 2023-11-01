Ще у першому таймі господарі поля самі собі створили проблеми. Вилучення отримав Андерсон Таліска. Однак цією перевагою на полі не скористались гості, які наприкінці основного часу теж залишились у меншості. Склади команд стали рівними, повідомляє 24 Канал.

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Кубковий матч не обійшовся без провокацій

Тому кубкове протистояння перевели у додаткові 15-хвилинні тайми, у другому із яких був забитий перший та останній у підсумку гол у зустрічі. На 107-й хвилині Садіо Мане вивів Аль-Наср уперед 1:0.

А от Аль-Іттіфаку не вдалось бодай зрівняти рахунок. Фінальний свисток сигналізував про мінімальну перемогу Аль-Насра 1:0.

Аль-Іттіфак програв, а його уболівальники відзначились скандальною поведінкою. Протягом матчу фани гостей неодноразово намагались спровокувати головну зірку Аль-Насра Кріштіану Роналду на конфлікт. Фанати суперника скандували прізвище Ліонеля Мессі, який напередодні виграв свій 8-й "Золотий м'яч".

Натомість CR7 навіть не було у боротьбі.

Цікаво! Кріштіану Роналду має у своїй колекції нагород 5 "Золотих м'ячів".

Роналду, який вже не вперше стикається із такими провокаціями фанів, не розгубився. Португалець приклав палець до губ, а іншою рукою махнув фанам Аль-Іттіфака, закликаючи їх закрити рота та перестати вигукувати ім'я аргентинця.

Такі провокації у бік не змогли вплинути на гру господарів. Хоча сам Кріштіану відіграв увесь матч, але пішов із поля без забитих голів, але із жовтою карткою у пасиві.

До слова. Для Роналду цей поєдинок став вже 15-м у футболці Аль-Насра у поточному сезоні-2023/2024. За зіграний час нападник встиг наколотити 14 голів та віддати 8 асистів.