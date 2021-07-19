Львівський Рух гратиме матчі чемпіонату України в Києві на стадіоні "Динамо"
Джерело:пресслужба Руху
Футбольний клуб Рух після того, як отримав заборону проводити домашні матчі у Львові на стадіоні "Україна", вирішив "переїхати" у Київ. Львів'яни домовилися про оренду стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського.
Рух гратиме на "Динамо"
Рух звернувся до керівництва київського Динамо з проханням проводити свої домашні матчі на стадіоні імені Валерія Лобановського. Кияни відповіли згодою.
До речі Це питання репутації і доходів, – Садовий про заборону проводити матчі УПЛ на стадіоні "Україна"
Повідомляється, що президенти Руху та Динамо – Григорій Козловський та Ігор Суркіс відповідно особисто домовилися про оренду стадіону.
ФК Динамо першим (сподіваємось, наразі першим) з поміж українських клубів висловив чітку й однозначну позицію щодо переслідувань з боку УАФ нашого клубу. Для нас це сигнал, що в українському футболі, попри суперництво на полі, є клуби з позицією і не бояться її публічно висловлювати,
– йдеться у повідомленні.
Пресслужба Руху також повідомила, що 16 липня отримала повідомлення від Української асоціації футболу (УАФ) про заборону грати у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича.
До цього львівський клуб заявляв, що проводитиме домашні матчі у Тернополі.
Чому Рух "переїхав" у Київ
- УАФ позбавила стадіон "Україна" у Львові третьої категорії. Тому ні Рух, ні ПФК Львів не можуть проводити на арені домашні матчі чемпіонату України.
- Рух вважає дії УАФ тиском на футбольний клуб через небажання виступати на "Арені Львів".
- Рух отримав ліцензію для виступів УПЛ, заявивши стадіон "Україна". До цього в УАФ не було претензій.
- Після цього Рух заявив, що клуб може зникнути. Там пригрозили знятися з УПЛ.