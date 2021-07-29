Львів – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ
Джерело:24 канал
Донецький Шахтар вдало стартував у чемпіонаті України сезону-2021/2022, здолавши Інгулець. Тепер підопічні Роберто Де Дзербі спробують розвинути успіх.
Львів – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ
У п'ятницю, 30 липня, Шахтар зіграє зі Львовом у рамках 2 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Матч на "Арені Львів" розпочнеться о 19:00.
До теми Бій аутсайдера та фаворита: прогноз на матч УПЛ Львів – Шахтар
Домашні матчі Львова у сезоні-2021/2022 транслюють телеканали "Футбол 1/2/3". Гру Львів – Шахтар покаже канал "Футбол 1".
Перед матчем Львів – Шахтар на телеканалі "Футбол 1" вийде програма "УПЛ ONLINE", в якій запрошені гості та експерти дадуть прогноз на поєдинок.
Онлайн-трансляція гри Львів – Шахтар буде доступна на платформі Oll.TV. Для цього потрібно мати підписку Oll inclusive xtra sport. Вартість на один місяць складає 129 гривень і 1548 на рік.
- Якщо Шахтар переміг Інгулець у першому турі (2:1), то Львів розпочав сезон нічиєю проти Маріуполя (0:0).
- У попередньому сезоні Шахтар та Львів обмінялися домашніми перемогами. "Гірники" перемогли 5:1, а львів'яни взяли реванш 3:2.