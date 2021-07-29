Львов – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ

В пятницу, 30 июля, Шахтер сыграет со Львовом в рамках 2 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Матч на "Арене Львов" начнется в 19:00.

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Домашние матчи Львова в сезоне-2021/2022 транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3". Игру Львов – Шахтер покажет канал "Футбол 1".

Перед матчем Львов – Шахтер на телеканале "Футбол 1" выйдет программа "УПЛ ONLINE", в которой приглашенные гости и эксперты дадут прогноз на поединок.

Онлайн-трансляция игры Львов – Шахтер будет доступна на платформе Oll.TV. Для этого нужно иметь подписку Oll inclusive xtra sport. Стоимость на один месяц составляет 129 гривен и 1 548 в год.