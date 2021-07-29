Львів – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

У п'ятницю, 30 липня, Шахтар зіграє зі Львовом у рамках 2 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Матч на "Арені Львів" розпочнеться о 19:00.

До теми Бій аутсайдера та фаворита: прогноз на матч УПЛ Львів – Шахтар

Домашні матчі Львова у сезоні-2021/2022 транслюють телеканали "Футбол 1/2/3". Гру Львів – Шахтар покаже канал "Футбол 1".

Перед матчем Львів – Шахтар на телеканалі "Футбол 1" вийде програма "УПЛ ONLINE", в якій запрошені гості та експерти дадуть прогноз на поєдинок.

Онлайн-трансляція гри Львів – Шахтар буде доступна на платформі Oll.TV. Для цього потрібно мати підписку Oll inclusive xtra sport. Вартість на один місяць складає 129 гривень і 1548 на рік.