Львів у меншості вирвав перемогу над Минаєм і обійшов Динамо: відео голів
Команда Олега Дулуба змогла здобути першу перемогу в сезоні УПЛ. Попри гру у меншості гості забили Минаю вже у компенсований час.
Минай – Львів 0:1
Гол: Васильєв, 90+1.
Міжнародний футбол пішов на паузу для матчів збірних. Втім, це не зупинило УПЛ провести один поєдинок чемпіонату України.
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Мова про перенесений матч 1 туру між Минаєм та Львовом, пише 24 канал. У грі довгий час тримався нульовий рахунок, проте команди створили чимало моментів для голів.
Гострішими були гості, хоча більшу частину поєдинку вони провели у меншості. На старті поєдинку Шишки замінив травмованого Мишенка, однак не дограв навіть до перерви, заробивши два "гірчичника".
Втім під завісу матчу Львів все ж вирвав перемогу. Після подачі зі штрафного і комбінації в один дотик Васильєв опинився один перед воротами суперника. Ніхто хавбека так і не накрив, тому м'яч залетів у ближній кут.
Відеоогляд матчу Минай – Львів:
Львів обходить Динамо
Ця перемога стала першою в сезоні для команди Олега Дулуба. Це дозволяє "містянам" порівнятись з Минаєм та застрибнути на 9 місце.
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При цьому Львів позаду залишив ще і Динамо. Саме з киянами у наступному турі зіграє Минай, тоді як Львову належить битися із Дніпром-1, який поки очок в УПЛ не втрачав.