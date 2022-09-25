Львів у меншості вирвав перемогу над Минаєм і обійшов Динамо: відео голів

Команда Олега Дулуба змогла здобути першу перемогу в сезоні УПЛ. Попри гру у меншості гості забили Минаю вже у компенсований час.

Минай – Львів 0:1

Гол: Васильєв, 90+1.

Міжнародний футбол пішов на паузу для матчів збірних. Втім, це не зупинило УПЛ провести один поєдинок чемпіонату України.

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Мова про перенесений матч 1 туру між Минаєм та Львовом, пише 24 канал. У грі довгий час тримався нульовий рахунок, проте команди створили чимало моментів для голів.

Гострішими були гості, хоча більшу частину поєдинку вони провели у меншості. На старті поєдинку Шишки замінив травмованого Мишенка, однак не дограв навіть до перерви, заробивши два "гірчичника".

Втім під завісу матчу Львів все ж вирвав перемогу. Після подачі зі штрафного і комбінації в один дотик Васильєв опинився один перед воротами суперника. Ніхто хавбека так і не накрив, тому м'яч залетів у ближній кут.

Відеоогляд матчу Минай – Львів:

Львів обходить Динамо

Ця перемога стала першою в сезоні для команди Олега Дулуба. Це дозволяє "містянам" порівнятись з Минаєм та застрибнути на 9 місце.

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При цьому Львів позаду залишив ще і Динамо. Саме з киянами у наступному турі зіграє Минай, тоді як Львову належить битися із Дніпром-1, який поки очок в УПЛ не втрачав.