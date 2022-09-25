Матч із гіркотою поразки
Участь у матчі взяли футболісти, які не роз'їхались по збірних. Тому право проявити себе на футбольному полі мала молодь Шахтаря.
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Інтриги додавав той факт, що тренером Радом'яка є колишній футболіст "гірників" Маріуш Левандовські.
Ключовим моментом у грі стала травма активного Мар'яна Шведа, який за 25 хвилин встиг декілька разів створити загрозу біля воріт суперника. Після одного із зіткнень матч для правого вінгера був закінчений. Замість нього у гру увійшов Олег Пушкарьов.
На жаль, у другому таймі підопічні Ігоря Йовічевіча пропустили двічі та зазнали поразки з рахунком 2:0.
Наразі невідомо, наскільки серйозною є травма Шведа, який чудово влився у колектив та вже з перших матчів демонструє результативний футбол.
Вже 1 жовтня Шахтар зіграє у чемпіонаті проти Металіста. Після чотирьох турів донецький клуб із 10 очками йде другим у турнірній таблиці УПЛ. Лідирує Колос, але має однакову кількість балів із донеччанами.