Забули про спортивний принцип: Львів не буде виставляти найсильніший склад на гру з Рухом

ФК Львів більше не збирається задіювати своїх найкращих футболістів. Команда вдає, що не чула про спортивний принцип.

ФК Львів не буде виставляти свій найсильніший склад на матч з Рухом. Провідних футболістів уже про все попередили.

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Дитяча поведінка

Аутсайдер Української Прем'єр-ліги не проти завуальовано допомогти своєму конкуренту. ФК Львів змирився з тим, що вони покинуть елітний дивізіон, що взагалі може призвести до припинення існування клубу. Та от "золоті леви", напевне, живуть за принципом "горить сарай, гори і хата", а не за спортивним. Букмекери ж поступово знімають з лінії матч Рух – Львів.

А от Руху така низька поведінка зі сторони Львова тільки на руку, оскільки "жовто-чорні" ведуть активну боротьбу за виживання. Тому підопічні Пономарьова залюбки позмагаються не тільки з не вмотивованим суперникам, а й з дублерами Львова, що, скоріше за все, призведе до трьох очок у скарбничку Руху. А "жовто-чорним" лишні залікові бали явно не завадять у тій ситуації, в яку вони потрапили.

Все йде до того, що господарі виграють без зайвих надзусиль. Суперник, який змирився з останнім місцем у таблиці, на цей момент не збирається виставляти на гру найсильніший склад. Підкреслюю, що саме на цей момент. Сподіваюсь, ситуація зміниться і Львів дасть бій. Але багатьох основних гравців в команді заздалегідь попереджають, щоб до найближчого туру не готувались, бо грати вони не будуть. Ось і ті дивні речі, які відбуваються в Львові і про які Олексій Дитятьєв обмовився тиждень тому, залишаючи клуб,

– написав Ігор Бурбас.

Плачевна ситуація