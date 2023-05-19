Забули про спортивний принцип: Львів не буде виставляти найсильніший склад на гру з Рухом
Джерело:Телеграм Ігоря Бурбаса
ФК Львів більше не збирається задіювати своїх найкращих футболістів. Команда вдає, що не чула про спортивний принцип.
ФК Львів не буде виставляти свій найсильніший склад на матч з Рухом. Провідних футболістів уже про все попередили.
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Дитяча поведінка
Аутсайдер Української Прем'єр-ліги не проти завуальовано допомогти своєму конкуренту. ФК Львів змирився з тим, що вони покинуть елітний дивізіон, що взагалі може призвести до припинення існування клубу. Та от "золоті леви", напевне, живуть за принципом "горить сарай, гори і хата", а не за спортивним. Букмекери ж поступово знімають з лінії матч Рух – Львів.
А от Руху така низька поведінка зі сторони Львова тільки на руку, оскільки "жовто-чорні" ведуть активну боротьбу за виживання. Тому підопічні Пономарьова залюбки позмагаються не тільки з не вмотивованим суперникам, а й з дублерами Львова, що, скоріше за все, призведе до трьох очок у скарбничку Руху. А "жовто-чорним" лишні залікові бали явно не завадять у тій ситуації, в яку вони потрапили.
Все йде до того, що господарі виграють без зайвих надзусиль. Суперник, який змирився з останнім місцем у таблиці, на цей момент не збирається виставляти на гру найсильніший склад. Підкреслюю, що саме на цей момент. Сподіваюсь, ситуація зміниться і Львів дасть бій. Але багатьох основних гравців в команді заздалегідь попереджають, щоб до найближчого туру не готувались, бо грати вони не будуть. Ось і ті дивні речі, які відбуваються в Львові і про які Олексій Дитятьєв обмовився тиждень тому, залишаючи клуб,
– написав Ігор Бурбас.
Плачевна ситуація
- Нагадаємо, що Львів знаходиться на останній сходинці чемпіонату України, практично втративши будь-які шанси на виживання, не тільки в еліті, а й взагалі. "Золоті леви" впродовж сезону намагалися будь-яким чином врятувати плачевну ситуацію – клуб звільнив одного тренера, призначивши на його місце іншого. Також Львів підписав у зимове трансферне вікно аж 14 нових футболістів, та от такі дії жодного результату команді не дали.
- Тепер ж Львів пропонує своїм гравцям достроко розірвати контракт з клубом. Також "золоті леви" запропонували збільшити кількість команд в УПЛ до 20-и, що може врятувати колектив та залишити їх у еліті.
- Рух ж опинився на 14-му місці турнірної таблиці, маючи в активі 26 очок. "Жовто-чорні" відстають від порятункової зони всього на три бали, які вони можуть взяти у матчі з Львовом. Наразі ж команда перебуває у не прямій зоні вильоту, тому якщо Руху не вдасться врятуватися, то на них чекають стикові матчі за виживання (серед потенційних конкурентів Карпати, ЛНЗ, Металург та Епіцентр).