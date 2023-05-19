Львівський клуб – головний претендент на виліт із УПЛ, який потрохи готується до розпуску команди. За інформацією Ігоря Бурбаса, керівництво Львова запропонувало усім футболістам за згодою обох сторін розірвати контракти з командою ще до кінця сезону-2022/2023.

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Натяк на припинення існування клубу

При таких розкладах клуб пропонує футболістам розірвання угод та виплату однієї повної зарплати. На такі умови вже погодився захисник Олексій Дитятьєв, який лише у січні 2023-го, приєднався до цього клубу з міста Лева.

Інші гравці поки що думають та не приймають таких умов від босів клубу. Хоча керівництво клубу зазначає, що після вильоту з УПЛ футболісти взагалі не отримають жодної зарплати.

Останні тури сезону Львів планує догравати своїми вихованцями.

Нагадаємо, що після 26-ти турів Львів йде на останній 16-й сходинці, маючи у своєму активі лише 13 балів. До 15-го Металіста відставання у 9 очок. До стикових матчів, у зоні яких Рух та Минай, відставання у 11 та 13 пунктів відповідно.

Попереду у Львова залишається, можливо, прощальні поєдинки в УПЛ. Суперниками львів'ян будуть Рух, Чорноморець, Інгулець та Колос. Чисто теоретично підопічні Анатолія Безсмертного можуть наздогнати іншу львівську команду Рух, яка йде у зоні стикових зустрічей. Але для цього потрібно, аби Львів переміг в усіх 4-х матчах, а Рух в усіх програв.

Цікаво чи таке рішення про розірвання контрактів свідчить, що клуб зникне з футбольної карти України? Чи це просто розвантаження зарплатної відомості перед вильотом у Першу лігу України? Остаточна відповідь відома лише керівництву львівського клубу.

Раніше була інформація, що Металіст може припинити своє існування. Однак журналіст Ігор Циганик спростував цю інформацію. Харківський клуб має заборгованості по зарплаті, але готовий навіть у Першій лізі відбудовувати команду.