Луїш Каштру відреагував на своє можливе звільнення з Шахтаря

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру не переживає з приводу того, що може закінчити роботу з українською командою вже влітку нинішнього року.

Дві поразки від Роми в 1/8 фіналу Ліги Європи поставили під сумнів можливість продовження клубом контракту з португальцем Луїшем Каштру. За словами тренера, він абсолютно не переживає з цього приводу і хоче виконати завдання на сезон – стати чемпіоном України.

Дивіться також У матчі Шахтар – Рома футболіст втратив пам'ять після моторошного зіткнення

Мета у нас одна з самого першого офіційного поєдинку – ми хочемо заробити ще один титул, стати чемпіонами України. Ось наш план на залишок сезону,

– повідомив тренер.

Каштру невизначено відповів на питання щодо свого майбутнього в клубі.

"Побачити мене в наступній єврокубковій кампанії ви зможете, можливо, в Шахтарі, можливо, у якомусь іншому клубі, але наразі я геть не переживаю щодо цього. Для мене дуже важливо, як я відповів вашому колезі, домогтися нашої головної мети — стати чемпіонами України. Тільки це в моїй голові", – заявив Каштру.

Шахтар – Рома: що відомо про матч