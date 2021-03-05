Нас дивує те, що відбувається зараз з Шахтарем, – Луїш Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував останні результати команди, включаючи виліт з Кубка України.

Нагадаємо, що за тиждень "гірники" відпустили Динамо на 4 очки в УПЛ, а також вилетіли з 1/4 Кубка України, поступившись Агробізнесу.

До слова Скільки Шахтар заплатив Десні за нічию з Динамо: сума

Складний період Шахтаря

Переживаємо дуже складний період у сезоні. Ми були готові до ротації, це був ідеальний момент: до матчів чемпіонату і Ліги Європи. Був ідеальний час для великої ротації, хоча ми розуміли деякі ризики. У нас були моменти, був удар у поперечину, пенальті. Суперник також створив нам певні складнощі в контратаках, але ми заслуговували іншого результату – і клуб, і вболівальники. Всі розчаровані,

– сказав Каштру.

Наставник "гірників" не може зрозуміти, що відбувається з клубом, порівнявши результати минулого сезону.

"Ще минулого року у нас був чудовий сезон: рекордний відрив у чемпіонаті, півфінал Ліги Європи... Нас дивує все, що зараз відбувається з Шахтарем. Але потрібно реагувати на такі моменти в житті, таке буває. У нас ще є мета – стати чемпіонами. Постараємося знайти між собою компроміс, щоб цього досягти", – резюмував Каштру.