Нас удивляет то, что происходит сейчас с Шахтером, – Луиш Каштру
Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал последние результаты команды, включая вылет из Кубка Украины.
Источник:ФК Шахтер
Напомним, что за неделю "горняки" отпустили Динамо на 4 очка в УПЛ, а также вылетели из 1/4 Кубка Украины, уступив Агробизнесу.
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Сложный период Шахтера
Переживаем очень сложный период в сезоне. Мы были готовы к ротации, это был идеальный момент: к матчам чемпионата и Лиги Европы. Было идеальное время для большой ротации, хотя мы понимали некоторые риски. У нас были моменты, был удар в перекладину, пенальти. Соперник также создал нам определенные сложности в контратаках, но мы заслуживали другого результата – и клуб, и болельщики. Все разочарованы,
– сказал Каштру.
Наставник "горняков" не может понять, что происходит с клубом, сравнив результаты прошлого сезона.
"Еще в прошлом году у нас был замечательный сезон: рекордный отрыв в чемпионате, полуфинал Лиги Европы... Нас удивляет все, что сейчас происходит с Шахтером. Но нужно реагировать на такие моменты в жизни, такое бывает. У нас еще есть цель – стать чемпионами. Постараемся найти между собой компромисс, чтобы этого достичь", – резюмировал Каштру.
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