Луїш Каштру покидає Шахтар: хто стане новим тренером "гірників" – Срна, Де Дзербі чи Моурінью

Влітку 2021 року донецький Шахтар залишиться без головного тренера. Португальський спеціаліст Луїш Каштру покине команду після закінчення контракту. Тож в "гірників" буде новий тренер.

Поки Шахтар остаточно не оголосив, хто саме очолить команду в новому сезоні. І претендентів на це місце є чимало.

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Італійський вектор – Роберто Де Дзербі

Найчастіше в ЗМІ виникає ім'я наставника італійського Сассуоло Роберто Де Дзербі. Донеччани заманюють його участю в єврокубках та великою зарплатою (4 мільйони євро).

Правда сам Де Дзербі теж має ряд своїх вимог. І через їх невиконання він вже відмовлявся від роботи в інших клубах. Так сталося з іспанським Лас-Пальмасом, коли керівництво клубу купило не тих гравців, які погодив тренер. Тож він не прибув на збори команди та розірвав угоду.

Проблема ще в тому, що на Де Дзербі претендують й інші італійські команди. Тож переманити його в Україну буде не так і легко.

Шахтарське серце – Даріо Срна

Favbet пропонує зробити ставку на те, що Луїш Каштру покине посаду головного тренера Шахтаря, а замість нього буде призначений Роберто Де Дзербі (посада виконуючого обов'язки не враховується) до 1 серпня 2021. Коефіцієнт – 1,7.

Окрім того, не варто забувати, що у штабі "помаранчево-чорних" працює Даріо Срна. Тож керівництво клубу може довірити команду своїй легенді. Срна знає все про клуб і йому не треба буде вникати в особливості українського чемпіонату.

Тим більше, що Срна зараз працює в клубі. І ні для кого не є секретом, що він теж в майбутньому може очолити "гірників". Головне до цього часу набратися відповідно досвіду. Але можна ризикнути та зробити ставку на нього зараз.

Неймовірне повернення – Мірча Луческу

Коефіцієнт на призначення Даріо Срна – 2,2.

У 2020 році мало хто міг повірити, що Мірча Луческу, який 12 років очолював Шахтар, стане тренером головного конкурента донеччан – київського Динамо. Але це сталося, і Динамо під його керівництвом стало чемпіоном України. Вперше за п'ять років. А до цього пройшло кваліфікацію Ліги чемпіонів, що команді не вдавалося три сезони поспіль.

Повірити в те, що Шахтар зуміє переманити Луческу в Динамо – складно. Але сказати, що це неймовірно – не варто.

Зіркові наставники – Массіміліано Аллегрі, Кіке Сетьєн чи Жозе Моурінью

Коефіцієнт на призначення Мірчі Луческу – 10.

Можна також припустити, що керівництво Шахтаря вдасться до радикального кроку, і запросить тренувати команду справді топового тренера, який має досвід роботи у футбольних грандах. Тим більше, що зараз таких без роботи чимало.

Массіміліано Аллегрі шість разів ставав чемпіоном Італії з Міланом та Ювентусом, двічі грав у фіналі Ліги чемпіонів. Тож досвід роботи у нього відмінний.

Кіке Сетьєн хоч і не вигравав чемпіонатів, але тренував Барселону. Просто не склалося. Але він може привнести зміни в гру "гірників", а сам "перезапустити" свою кар'єру у випадку успішного виступу в єврокубках.

Жозе Моурінью якраз залишився без роботи після звільнення з Тоттенхема. От тільки чи потягне Шахтар його фінансові апетити?

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Український варіант – Віктор Скрипник чи Сергій Ребров

Коефіцієнт на призначення Массіміліано Аллегрі – 5,5, Кіке Сетьєна – 5,5, Жозе Моурінью – 15.

Шахтар може довірити місце головного тренера й українцю. Такий варіант теж існує. Але претендентів з українським паспортом, який би відповідав амбіціям "помаранчево-чорних", не так вже й багато. Серед них Віктор Скрипник, який поки очолює луганську Зорю. Для нього це буде підвищення. І навряд чи він відмовиться від такої пропозиції.

Доволі неймовірний варіант – Сергій Ребров, який поки очолює угорський Ференцварош. "Фраді" розуміють, що навряд чи втримають Реброва, в якого ще рік контракту, тому вже почали шукати йому заміну.

При цьому тут варто зазначити, що Шахтар – не чужий клуб для Реброва. Уродженець Горлівки саме в цьому клубі починав свою кар'єру, і лише після цього перейшов в Динамо, де став легендою клубу. Але як таке призначення буде сприйнято в Україні?

Коефіцієнт на призначення Віктора Скрипника – 3,5, Сергія Реброва – 10.

Хто б не став новим тренером клубу, йому доведеться перебудовувати команду. Один з лідерів Тайсон покинув команду, головний бомбардир Жуніор Мораес травмувався і повернеться на поле не швидше жовтня. На команду очікує кваліфікація Ліги чемпіонів, а не місце в групі. І ще чимало проблем, які доведеться вирішувати найближчим часом.