У фіналі аргентинці у серії пенальті здолали збірну Франції. Раніше ж у чвертьфіналі також у післяматчевій серії 11-метрових ударів пройшли збірну Нідерландів у матчі, який став одним із найдраматичніших на турнірі.

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Все було зроблено для перемоги Мессі

Саме останніх очолював на турнірі Луї ван Гал. Досвідчений нідерландський фахівець заявив, що перемога збірної Аргентини на турнірі була спланованою. На його думку, усе було зроблено для того, щоб лідер південноамериканської команди виграв найбажаніший трофей, якого йому не вистачало.

Насправді я не хочу багато говорити про це. Якщо подивитися на те, як забивала голи Аргентина та як забивали ми, і те, як деякі аргентинські гравці переходили грань і не були покарані, я думаю, що це було сплановано заздалегідь. Я маю на увазі те, що говорю. Мессі мав стати чемпіоном світу? Так, я так думаю,

– сказав Ван Гал.

Довідка. Після закінчення мундіалю Луї ван гал оголосив про завершення тренерської кар'єри.

Досягнення нідерландського тренера

Протягом тренерської кар'єри здобув 20 трофеїв. Очолював АЗ, Аякс, Барселону, Баварію, Манчестер Юнайтед та збірну Нідерландів. Найбільших успіхів досягнув з Аяксом, вигравши Лігу чемпіонів, Кубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок. Також тріумфував у Лізі Європи з МЮ та здобував "бронзу" зі збірною Нідерландів на ЧС-2014.