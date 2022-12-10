Парад відставок на ЧС-2022: ван Гал покидає збірну Нідерландів після поразки від Аргентини

Збірна Нідерландів подарувала уболівальникам незабутні емоції під час захоплюючого поєдинку 1/4 фіналу проти Аргентини. Але результат матчу розчарував головного тренера "ораньє", який подав у відставку.

У п'ятницю, 9 грудня, на чемпіонаті світу з футболу відбувся матч 1/4 фіналу між збірними Нідерландів та Аргентини. "Летючі голландці" зуміли врятуватися від поразки у основний час, але поступилися в серії післяматчевих пенальті.

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Луї ван Гал: Це був мій останній матч

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал на післяматчевій пресконференції оголосив, що залишає свою посаду.

"По-перше, я не продовжуватиму. Я робив це тільки протягом цього періоду часу. Це був мій останній матч у моєму третьому терміні на посаді головного тренера.

За цей час я тренував команду протягом 20 матчів, і ми не програли жодного. Я не знаю, скільки матчів ми виграли, але ви можете погуглити "Луї ван Гал, збірна Нідерландів" і самі побачити різницю м'ячів", – заявив ван Гал.

Луї ван Гал на чолі збірної Нідерландів

Нагадаємо, що нинішня каденція ван Гала на чолі "ораньє" вже третя за ліком. Під час першого приходу до керма збірної (2000 – 2001) "Тюльпанний генерал" не зумів кваліфікуватися на ЧС-2002.

У липні 2012 року ван Гал вдруге очолив "померанчевих". На ЧС-2014 у Бразилії Нідерланди створили справжню сенсацію розгромивши чинних чемпіонів світу та Європи іспанців з рахунком 5:1.

"Ораньє" вдалося дійти до півфіналу чемпіонату, де в серії пенальті поступилися аргентинській збірній. У матчі за 3 місце підопічні ван Гала впевнено обіграли господарів першості бразильців (3:0).

11 березня 2019 року голландський фахівець оголосив про завершення тренерської кар'єри. Однак 4 серпня 2021 року відновив тренерську діяльність, підписавши контракт до кінця 2022 року зі збірною Нідерландів, втретє очоливши національну збірну.

Варто зазначити, що після Ван Гала збірну має очолити легендарний Рональд Куман.