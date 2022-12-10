В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу состоялся матч 1/4 финала между сборными Нидерландов и Аргентины. "Летучие голландцы" сумели спастись от поражения в основное время, но уступили в серии послематчевых пенальти.

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Луи ван Гал: Это был мой последний матч

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал на послематчевой пресс-конференции объявил, что покидает свой пост.

"Во-первых, я не буду продолжать. Я делал это только в течение этого периода времени. Это был мой последний матч в моем третьем сроке в должности главного тренера.

За это время я тренировал команду в течение 20 матчей и мы не проиграли ни одного. Я не знаю, сколько матчей мы выиграли, но вы можете погуглить "Луи ван Гал, сборная Нидерландов" и сами увидеть разницу мячей", – заявил ван Гал.

Луи ван Гал во главе сборной Нидерландов

Напомним, что нынешняя каденция ван Гала во главе "оранье" уже третья по счету. Во время первого прихода к рулю сборной (2000-2001) "Тюльпанный генерал" не сумел квалифицироваться на ЧМ-2002.

В июле 2012 года ван Гал во второй раз возглавил "оранжевых". На ЧМ-2014 в Бразилии Нидерланды создали настоящую сенсацию, разгромив действующих чемпионов мира и Европы испанцев со счетом 5:1.

"Оранье" удалось дойти до полуфинала чемпионата, где в серии пенальти уступили аргентинской сборной. В матче за 3-е место подопечные ван Гала уверенно обыграли хозяев первенства бразильцев (3:0).

11 марта 2019 голландский специалист объявил о завершении тренерской карьеры. Однако 4 августа 2021 возобновил тренерскую деятельность, подписав контракт до конца 2022 года со сборной Нидерландов, третий раз возглавив национальную сборную.

Следует отметить, что после ван Гала сборную должен возглавить легендарный Рональд Куман.