Підтримав тата: дружина Луніна показала, як їхній син уболівав на "Сантьяго Бернабеу" – відео
Андрій Лунін вчергове підтвердив свій клас у матчі Ла Ліги проти Сельти. На трибунах домашньої арени Реала його підтримував найпалкіший уболівальник.
Мадридський Реал у матчі 28-го туру Ла Ліги розгромив Сельту з рахунком 4:0. Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін відіграв увесь поєдинок та зберіг ворота "сухими".
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На стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Андрія були персональні фанати. Дружина Луніна опублікувала відео, як вона разом з сином вболівають за першого номера "королівського клубу".
На відео видно, як Лунін побачив своїх рідних та помахав їм рукою.
"Підтримуємо тата", – підписала відео Анастасія.
Син Луніна вболіває на тата: дивіться відеоДо слова. Андрій Лунін проводить свій найкращий сезон у Реалі. Українець зіграв 22 матчі, у яких пропустив 17 м'ячів. У 10 поєдинках Андрій зберіг ворота "сухими".