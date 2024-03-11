Мадридський Реал у матчі 28-го туру Ла Ліги розгромив Сельту з рахунком 4:0. Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін відіграв увесь поєдинок та зберіг ворота "сухими".

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На стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Андрія були персональні фанати. Дружина Луніна опублікувала відео, як вона разом з сином вболівають за першого номера "королівського клубу".

На відео видно, як Лунін побачив своїх рідних та помахав їм рукою.

"Підтримуємо тата", – підписала відео Анастасія.

Син Луніна вболіває на тата: дивіться відео

До слова. Андрій Лунін проводить свій найкращий сезон у Реалі. Українець зіграв 22 матчі, у яких пропустив 17 м'ячів. У 10 поєдинках Андрій зберіг ворота "сухими".