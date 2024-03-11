Мадридський Реал у матчі 28-го туру Ла Ліги розгромив Сельту з рахунком 4:0. Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін відіграв увесь поєдинок та зберіг ворота "сухими".
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На стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Андрія були персональні фанати. Дружина Луніна опублікувала відео, як вона разом з сином вболівають за першого номера "королівського клубу".
На відео видно, як Лунін побачив своїх рідних та помахав їм рукою.
"Підтримуємо тата", – підписала відео Анастасія.
Син Луніна вболіває на тата: дивіться відео