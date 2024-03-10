Реал – Сельта 4:0

Гол: Вінісіус, 21, Гуаїта, 79 (автогол), Домінгес, 88 (автогол), Гюлер, 90+4.

В чемпіонаті Іспанії цього вікенду проходять матчі 28 туру Ла Ліги. Чинний лідер турнірної таблиці мадридський Реал приймав аутсайдера Сельту, пише 24 канал.

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Комфортна перемога Реала

Мадридці впевнено йдуть першими, тримаючи комфортний відрив від Жирони та Барселони. Вже десятий матч поспіль в основі "бланкос" з'являється українець Андрій Лунін.

Реал очікувано володів ініціативою в зустрічі проти команди свого колишнього наставника Рафаеля Бенітеса. Гол у першому таймі допоміг господарям далі диктувати свої умови.

Точний удар записав на свій рахунок Вінісіус, який після кутового та удару Рюдігера першим встиг на добивання. Загалом же Реал завдав більше десятка ударів у ствір воріт Сельти.

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Ювілейний кліншит Луніна

Один тільки Камавінга тричі міг забивати, також кіпер гостей кілька разів рятував після ударів Вінісіуса, Родріго та Діаса. У Сельти ж був лише один удар у ствір, Лунін із ним без проблем впорався.

А ось гравці суперника під завісу гри лише добили свою команду, оформивши два автоголи. Спочатку після удару Рюдігера м'яч влучив у поперечку та від спини Гуаїти опинився у воротах. А пізніше після навісу Вінісіуса автоголом відзначився Домінгес.

Довершив розгром суперника Гюлер, який з заміни забив перший гол за Реал. "Бланкос" зберегли відрив від Жирони та Барселони у 7 та 8 балів відповідно. Лунін же оформив десятий кліншит цього сезону у 22-х матчах. У свою чергу Сельта йде 17-ою, у двох балах попереду зони вильоту.