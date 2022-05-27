Лунін зустрів дружину та новонародженого сина з пологового будинку: сімейне фото
Джерело:інстаграм Андрія Луніна
Нещодавно український голкіпер Реала Андрій Лунін став батьком. У Андрія та його дружини Анастасії народився син.
"Вже дома"
У своїх соцмережах футболіст поділився радісною звісткою. Його дружину та маленького сина виписали з пологового.
До теми Перед фіналом Ліги чемпіонів: голкіпер збірної України Лунін вперше став батьком
Футболіст тепло зустрів своїх рідних. Голкіпер обставив кімнату кульками та замовив красивий торт з такої радісної нагоди.
"Вже вдома", – лаконічно підписав світлину Лунін в інстаграмі.
Андрій одружився зі своєю обраницею, Анастасією, ще у березні 2021 року, і для молодої сім'ї це перша дитина. Її ім'я поки що не розкривають.
23 травня голкіпер повідомив, що його дружина народила сина в одній із лікарень Мадрида.До слова. У суботу, 28 травня, мадридський Реал Андрія Луніна зійдеться у фіналі Ліги чемпіонів з англійським Ліверпулем.
Після цього матчу Андрій вирушить у розташування національної команди, яка готується до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу-2022.
Кар'єра Луніна у Реалі
- Лунін приєднався до мадридського клубу в липні 2018 року за 8,5 мільйонів євро.
- Українець тричі відправлявся в оренду (Леганес, Вальядолід і Ов'єдо). Його контракт з Реалом діє до 30 червня 2024 року.
- У сезоні-2021/2022 Андрій провів чотири матчі у футболці Реала, у яких пропустив чотири голи.
- 23-річний воротар дебютував за мадридський клуб у Ла Лізі. Це сталося у дербі Мадрида проти Атлетіко. На жаль, "вершкові" мінімально програли супернику після реалізованого пенальті від Янніка Карраско (1:0).
- Вільярреал зацікавлений у послугах голкіпера «Реала» Андрія Луніна. Про це повідомляють іспанські ЗМІ.
- Клуб не зовсім задоволений виступами нинішніх голкіперів команди, Херонімо Рульї та Серхіо Асенхо, та шукає посилення на цю позицію. Сам Лунін також готовий покинути «Реал», щоб отримувати більше ігрової практики.
- Лунін потрапив у список Олександра Петракова на матч відбору ЧС-2022 проти Шотландії, який буде зіграний 1 червня у Глазго.