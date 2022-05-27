Лунін зустрів дружину та новонародженого сина з пологового будинку: сімейне фото

Нещодавно український голкіпер Реала Андрій Лунін став батьком. У Андрія та його дружини Анастасії народився син.

"Вже дома"

У своїх соцмережах футболіст поділився радісною звісткою. Його дружину та маленького сина виписали з пологового.

До теми Перед фіналом Ліги чемпіонів: голкіпер збірної України Лунін вперше став батьком

Футболіст тепло зустрів своїх рідних. Голкіпер обставив кімнату кульками та замовив красивий торт з такої радісної нагоди.

"Вже вдома", – лаконічно підписав світлину Лунін в інстаграмі.

Андрій одружився зі своєю обраницею, Анастасією, ще у березні 2021 року, і для молодої сім'ї це перша дитина. Її ім'я поки що не розкривають.

23 травня голкіпер повідомив, що його дружина народила сина в одній із лікарень Мадрида.

У суботу, 28 травня, мадридський Реал Андрія Луніна зійдеться у фіналі Ліги чемпіонів з англійським Ліверпулем.

Після цього матчу Андрій вирушить у розташування національної команди, яка готується до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Кар'єра Луніна у Реалі