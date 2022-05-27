"Уже дома"
В своих соцсетях футболист поделился радостным известием. Его жену и маленького сына выписали из родильного.
До теми Перед фіналом Ліги чемпіонів: голкіпер збірної України Лунін вперше став батьком
Футболист тепло встретил своих родных. Голкипер обставил комнату шариками и заказал красивый торт по такому радостному случаю.
"Уже дома", – лаконично подписал фото Лунин в инстаграме.
Андрей женился на своей избраннице, Анастасии, еще в марте 2021 года, и для молодой семьи это первый ребенок. Ее имя пока не раскрывают.
23 мая голкипер сообщил, что его жена родила сына в одной из больниц Мадрида.
После этого матча Андрей отправится в расположение национальной команды, готовящейся к решающим матчам квалификации чемпионата мира-2022.
Карьера Лунина в Реале
- Лунин присоединился к мадридскому клубу в июле 2018 года за 8,5 миллиона евро.
- Украинец трижды отправлялся в аренду (Леганес, Вальядолид и Овьедо). Его контракт с "Реалом" действует до 30 июня 2024 года.
- В сезоне-2021/2022 Андрей провел четыре матча в футболке Реала, в которых пропустил четыре гола.
- 23-летний вратарь дебютировал за мадридский клуб в Ла Лиге. Это произошло в дерби Мадрида против Атлетико. К сожалению, "сливочные" минимально проиграли сопернику после реализуемого пенальти от Янника Карраско (1:0).
- Вильярреал заинтересован в услугах голкипера "Реала" Андрея Лунина. Об этом сообщают испанские СМИ.
- Клуб не совсем доволен выступлениями нынешних голкиперов команды Херонимо Рульи и Серхио Асенхо и ищет усиления на эту позицию. Сам Лунин также готов покинуть Реал, чтобы получать больше игровой практики.
- Лунин попал в список Александра Петракова на матч отбора ЧМ-2022 против Шотландии, который будет сыгран 1 июня в Глазго.