"Уже дома"

В своих соцсетях футболист поделился радостным известием. Его жену и маленького сына выписали из родильного.

До теми Перед фіналом Ліги чемпіонів: голкіпер збірної України Лунін вперше став батьком

Футболист тепло встретил своих родных. Голкипер обставил комнату шариками и заказал красивый торт по такому радостному случаю.

"Уже дома", – лаконично подписал фото Лунин в инстаграме.

Андрей женился на своей избраннице, Анастасии, еще в марте 2021 года, и для молодой семьи это первый ребенок. Ее имя пока не раскрывают.

23 мая голкипер сообщил, что его жена родила сына в одной из больниц Мадрида.

К слову. В субботу 28 мая мадридский Реал Андрея Лунина сойдется в финале Лиги чемпионов с английским Ливерпулем.

После этого матча Андрей отправится в расположение национальной команды, готовящейся к решающим матчам квалификации чемпионата мира-2022.

Карьера Лунина в Реале