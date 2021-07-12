Скористався відсутністю Куртуа: Лунін зіграв у товариському матчі за Реал

Мадридський Реал зіграв контрольний спаринг після відпустки. Суперником "вершкових" стала Фуенлабрада.

Лунін допоміг Реалу перемогти

Місце у рамці воріт "Королівського клубу" зайняв український голкіпер Андрій Лунін. Світлину з матчу воротар виклав у своєму інстаграмі.

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Лунін скористався відсутністю основного голкіпера Реала Тібо Куртуа, який після виступів за Бельгію на Євро-2020, відпочиває у відпустці. Андрій радіє місцю в основі, коротко прокоментувавши фото.

Відзначимо, що зустріч завершилась перемогою мадридці 3:1. Фуенлабрада – клуб Секунди Дивізіон, який у минулому сезоні посів далеке 11 місце. Матч був закритого характеру, тому невідомо, скільки часу на футбольному полі провів українець. Голами за Реал відзначились Мартін Едегор, Маріано Діас та Віктор Чуст.

Перша гра у міжсезоння з чудовими емоціями,

– написав футболіст.