Скористався відсутністю Куртуа: Лунін зіграв у товариському матчі за Реал
Джерело:ФК Реал
Мадридський Реал зіграв контрольний спаринг після відпустки. Суперником "вершкових" стала Фуенлабрада.
Лунін допоміг Реалу перемогти
Місце у рамці воріт "Королівського клубу" зайняв український голкіпер Андрій Лунін. Світлину з матчу воротар виклав у своєму інстаграмі.
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Лунін скористався відсутністю основного голкіпера Реала Тібо Куртуа, який після виступів за Бельгію на Євро-2020, відпочиває у відпустці. Андрій радіє місцю в основі, коротко прокоментувавши фото.
Відзначимо, що зустріч завершилась перемогою мадридці 3:1. Фуенлабрада – клуб Секунди Дивізіон, який у минулому сезоні посів далеке 11 місце. Матч був закритого характеру, тому невідомо, скільки часу на футбольному полі провів українець. Голами за Реал відзначились Мартін Едегор, Маріано Діас та Віктор Чуст.
Перша гра у міжсезоння з чудовими емоціями,
– написав футболіст.
- Мадридський клуб визначився із долею Луніна – Андрій залишається у складі "вершкових". Українець буде отримувати ігрову практику в офіційних матчах. Хоча протягом сезону українським стражем воріт цікавились відразу декілька клубів Ла Ліги.
- Голкіперу набридло просиджувати шорти на лаві для запасних. Тому Лунін нібито заявив, що хоче покинути іспанський гранд. Однак за деякий час його думка кардинально змінилась. Андрій готовий продовжувати доводити свою майстерність та виборювати місце у Куртуа.