Лунін вдруге за рік захворів на коронавірус

16 грудня 2021 , 18:31
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Джерело:

пресслужба Реала

Воротар збірної України та мадридського Реалу Андрій Лунін вдруге за рік захворів на коронавірус. У клубі Андрія стався спалах COVID-19.

У Реалі семеро хворих футболістів

Лунін хворів на коронавірус наприкінці серпня 2021 року, через що пропустив матчі збірної України у відборі на чемпіонат світу-2022.

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Футболіст здав позитивний тест на COVID-19 перед матчем Реал в чемпіонаті Іспанії проти Кадіса (19-го грудня).

Окрім Луніна, у складі Реала ще троє футболістів здали позитивні тести на коронавірус. Йдеться про Марко Асенсіо, Гарета Бейла та Родріго.

Також заражений син Карло Анчелотті – Давиде, який працює його помічником у клубі. Окрім них, раніше позитивні тести здали Лука Модрич та Марсело.

Невтішна статистика Луніна

  • 22-річний український воротар вимушений миритися з роллю резервіста Тібо Куртуа.
  • Після того, як Андрій став гравцем Реала у 2018, він провів тільки один офіційний матч за "вершкових".
  • У попередньому сезоні голкіпер вийшов у матчі Кубка Іспанії, в якому Реал сенсаційно програв Алькояно.
  • У сезоні-2021/2022 Лунін не провів жодної гри.
Автор: Михайло Гема