З кубком та зірковими партнерами: Лунін пафосно відсвяткував чемпіонство у Ла Лізі
12 травня 2024, 19:10Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Андрія Луніна
Мадридський Реал достроково став чемпіоном Іспанії сезону 2023/24. Вагомий внесок у тріумф "королівського клубу" зробив український голкіпер Андрій Лунін.
У Мадриді відбувся чемпіонський парад на честь здобуття золотих нагород Ла Ліги. Футболісти та тренери "вершкових" на автобусі проїхали по місту та демонстрували вболівальникам здобутий трофей.
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Лунін разом з тріумфаторами сезону
Разом з командою святкує Андрій Лунін. Голкіпер "Галактікос" опублікував в інстаграмі фотографії зі святкування. На світлинах Лунін похизувався здобутим чемпіонським кубком.
Андрій Лунін під час чемпіонського параду / фото з інстаграму футболіста
Чемпіонський сезон Луніна
- У поточному сезоні Ла Ліги Лунін зіграв 20 матчів, у яких пропусти 13 голів. У 10 поєдинках Лунін відстояв на нуль.
- Тривалий час у лазареті "вершкових" перебував Тібо Куртуа, а тому українець отримав можливість поборотися за місце у воротах.
- Спочатку Карло Анчелотті більше довіряв Кепі Аррісабалазі, але Лунін виграв конкуренцію.
- Зазначимо, що це вже друге чемпіонство Луніна. Однак у сезоні 2021/22 він був резервістом та майже не з'являвся у складі команди.