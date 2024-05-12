З кубком та зірковими партнерами: Лунін пафосно відсвяткував чемпіонство у Ла Лізі

Мадридський Реал достроково став чемпіоном Іспанії сезону 2023/24. Вагомий внесок у тріумф "королівського клубу" зробив український голкіпер Андрій Лунін.

У Мадриді відбувся чемпіонський парад на честь здобуття золотих нагород Ла Ліги. Футболісти та тренери "вершкових" на автобусі проїхали по місту та демонстрували вболівальникам здобутий трофей.

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Лунін разом з тріумфаторами сезону

Разом з командою святкує Андрій Лунін. Голкіпер "Галактікос" опублікував в інстаграмі фотографії зі святкування. На світлинах Лунін похизувався здобутим чемпіонським кубком.

Андрій Лунін під час чемпіонського параду / фото з інстаграму футболіста

Чемпіонський сезон Луніна