Найважчий досвід, – Лунін прокоментував вихід Реала у півфінал Ліги чемпіонів

У середу, 17 квітня, відбулися останні матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Водному з них Манчестер Сіті на своєму полі приймав мадридський Реал.

Основний час поєдинку завершився з рахунком 1:1. У додатковий час жодна з команд не змогла вирвати перемогу, тож усе вирішувалося в серії пенальті, де "вершкові" виявилися сильнішими – 4:3.

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Перші емоції Луніна після гри

Головним героєм матчу став Андрій Лунін. Український воротар здійснив протягом поєдинку 10 сейвів, після чого відбив 2 удари "містян" у серії пенальті.

Після фінального свистка уродженець Харківщини прокоментував успіх своєї команди.

Найважчий досвід, який ви маєте пережити, – це такий матч Ліги чемпіонів на виїзді з Сіті. Ти знаєш, що тобі доведеться страждати. Я маю подякувати своїм товаришам по команді за те, як старанно вони працювали переді мною. Бувають матчі, в яких ти не можеш володіти м'ячем та доводити, що ви – найкраща команда. Ти точно знаєш, що тобі доведеться страждати

– сказав Лунін.

Українець відзначив також витривалість своїх партнерів, заявивши, що не міг би відбігати й п'ять хвилин у такому інтенсивному матчі, а його одноклубники витримали 2 години шаленого тиску.

Окремо він розповів про перебіг серії пенальті. Андрій заявив, що ретельно готувався до кожного гравця, який міг виконувати удар з 11-метрової позначки. В одному з цих епізодів йому довелося піти на ризик і це спрацювало:

"Перед пенальті ми підготували те, що, на нашу думку, робитимуть гравці Сіті, і ми знали, що знайдеться той, хто спробує пробити по центру. Ми вирішили ризикнути, і, на щастя, я вибрав правильного хлопця – Бернарду Сілву".

. Матч проти Манчестер Сіті став 27-м для Андрія Луніна в нинішньому сезоні. У них він пропустив 23 м'ячі та 12 разів залишав свої ворота "сухими".

Зазначимо, що у півфіналі Ліги чемпіонів Реал зустрінеться з Баварією. Перший поєдинок відбудеться 30 квітня в Мюнхені, а матч-відповідь – 7 травня у Мадриді. Обидві гри розпочнуться о 22:00.