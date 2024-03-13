Барселона – Наполі – 3:1

Голи: Фермін Лопес, 15, Жоау Канселу, 17, Роберт Левандовськи, 84 – Амір Ррахмані, 30

На Олімпійському стадіоні в Барселоні відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому каталонська Барселона приймала італійський Наполі. За підсумком цієї зустрічі визначалася путівка до чвертьфіналу найпрестижнішого єврокубка, пише 24 Канал.

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Барселона стала чвертьфіналістом Ліги чемпіонів

У лютому в Неаполі ці команди зіграли внічию 1:1, тож шанси на загальний успіх були рівними і все вирішувалося саме в Барселоні. Утім, "синьо-гранатові" швидко зробили заявку на перемогу в протистоянні.

На 15-й хвилині абсолютно самотнім стояв у центрі штрафного Фермін, коли на нього з лівого флангу прострілював Рафінья, тому спокійно пробив у ближній кут, відкривши рахунок.

Вже через дві хвилини Барселона подвоїла свою перевагу. Каталонці вийшлидо контратаки через лівий фланг зусиллями передачі Ямала на Рафінью, який із меж штрафного пробив у дальню стійку, після чого в нього з-за спини Канселу добив у порожні ворота.

Однак неаполітанці не здалися. На 30-й хвилині Політано отримав передачу на хід до правого флангу штрафного за спину Канселу, після чого прострілив під удару у дальній для Ррахмані, скоротивши різницю у рахунку до мінімальної.

І все ж таки Барселона в другому таймі забила втретє. Роберто зіграв із лівого флангу на Гюндогана, після чого відкрився до штрафного під передачу у відповідь, і покотив на порожні для Левандовські, який поставив фінальну крапку.

До слова. Барселона попередні два сезони не виходила з групи Ліги чемпіонів. Тож каталонці проводять найбільш успішний євросезон за останні три роки.