Є все, щоб бути номером один у Реалі, – Лунін оцінив свої виступи в сезоні-2023/2024

Нинішня кампанія стала проривною для українського воротаря Андрія Луніна. Він вперше провів більшу частину сезону в основному складі "вершкових" і перевершив усі очікування вболівальників.

Голкіпер збірної України допоміг клубу виграти 3 титули. Зокрема, і Лігу чемпіонів, де він провів усі матчі плей-оф і пропустив тільки фінал через хворобу.

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Лунін упевнений у своєму рівні

Наразі Андрій Лунін повністю одужав та готується зі збірною України до Євро-2024. Він оцінив свої виступи у клубному сезоні за "вершкових", заявивши, що точно може занести собі нинішню кампанію в актив.

За словами воротаря, він помічає, що реально додає та бачить, який у нього насправді рівень. Він переконався, що може демонструвати його на довгій дистанції, тож наразі має дуже високу впевненість у своїх силах.

Я ще раз впевнився у собі й думаю, що показав багатьом, що зі мною у складі можна вигравати титули уже з першого сезону. Ми виграли три з чотирьох. Я задоволений. У мене достатній рівень, але є куди рости. Проте у мене є все, щоб бути номером один у Реалі,

– сказав Лунін.

Зазначимо, що чинна угода з "вершковими" в українського голкіпера закінчується 30 червня 2025 року й уже в нинішнє міжсезоння він може змінити клубну прописку.

. Інтерес до Луніна проявляє низка європейських клубів, зокрема, Атлетіко, Ювентус та Манчестер Юнайтед. Фаворитом на підписання українця вважаються "червоні дияволи", проте остаточне рішення ще не ухвалено.

Нагадаємо, що в сезоні-2023/2024 Андрій провів за Реал 31 матч, у яких пропустив 32 м'ячі та 12 разів відіграв "на нуль". Він виграв з "вершковими" Суперкубок Іспанії, став чемпіоном Ла Ліги та переможцем Ліги чемпіонів.