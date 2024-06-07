Голкіпер збірної України допоміг клубу виграти 3 титули. Зокрема, і Лігу чемпіонів, де він провів усі матчі плей-оф і пропустив тільки фінал через хворобу.

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Лунін упевнений у своєму рівні

Наразі Андрій Лунін повністю одужав та готується зі збірною України до Євро-2024. Він оцінив свої виступи у клубному сезоні за "вершкових", заявивши, що точно може занести собі нинішню кампанію в актив.

За словами воротаря, він помічає, що реально додає та бачить, який у нього насправді рівень. Він переконався, що може демонструвати його на довгій дистанції, тож наразі має дуже високу впевненість у своїх силах.

Я ще раз впевнився у собі й думаю, що показав багатьом, що зі мною у складі можна вигравати титули уже з першого сезону. Ми виграли три з чотирьох. Я задоволений. У мене достатній рівень, але є куди рости. Проте у мене є все, щоб бути номером один у Реалі,

– сказав Лунін.

Зазначимо, що чинна угода з "вершковими" в українського голкіпера закінчується 30 червня 2025 року й уже в нинішнє міжсезоння він може змінити клубну прописку.

Цікаво. Інтерес до Луніна проявляє низка європейських клубів, зокрема, Атлетіко, Ювентус та Манчестер Юнайтед. Фаворитом на підписання українця вважаються "червоні дияволи", проте остаточне рішення ще не ухвалено.

Нагадаємо, що в сезоні-2023/2024 Андрій провів за Реал 31 матч, у яких пропустив 32 м'ячі та 12 разів відіграв "на нуль". Він виграв з "вершковими" Суперкубок Іспанії, став чемпіоном Ла Ліги та переможцем Ліги чемпіонів.