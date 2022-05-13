Лунін отримає другий шанс у футболці Реала в Ла Лізі

Вже у неділю, 15 травня, Реал буде гостювати на стадіоні Кадіса у 37 турі іспанської Ла Ліги. Свій другий матч за "Королівський клуб" проведе Андрій Лунін.

Можливість зберегти свої ворота "сухими"

Ще за декілька турів до закінчення сезону Реал оформив дострокове чемпіонство у Ла Лізі. Тому головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті може спокійно робити ротації, "золото" у них вже ніхто не забере.

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Такий розвиток подій був на руку не лише команді, а й українському голкіперу Андрію Луніну. У матчі проти Атлетіко українець провів свій дебютний поєдинок у футболці Реала в іспанському чемпіонаті. Тепер Лунін отримає ще один шанс.

Андрій буде захищати ворота у виїзному матчі проти Кадіса. В останньому турі ліги місце у рамці воріт бельгієць Тібо Куртуа. Італійський спеціаліст дасть можливість зіграти одразу двом голкіперам.

В останній зустрічі "Королівський клуб" розтрощив Леванте, відвантаживши аж шість голів (6:0).

Реал із 84 балами лідирує у Ла Лізі, випереджаючи найближчого суперника Барселону на 12 очок. Попереду на підопічних Анчелотті чекає ще фінал у Лізі чемпіонів, де мадридці позмагаються за трофей проти Ліверпуля (28 травня).

Кадіс із 35 очками йде поблизу зони вильоту – лише 17-те місце серед 20-ти клубів.

Бетіс рухається значно краще. Команда йде у зоні групового раунду Ліги Європи, маючи у своєму активі 61 пункт.

Кар'єра Луніна у Реалі