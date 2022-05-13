Лунін отримає другий шанс у футболці Реала в Ла Лізі
Джерело:Marca
Вже у неділю, 15 травня, Реал буде гостювати на стадіоні Кадіса у 37 турі іспанської Ла Ліги. Свій другий матч за "Королівський клуб" проведе Андрій Лунін.
Можливість зберегти свої ворота "сухими"
Ще за декілька турів до закінчення сезону Реал оформив дострокове чемпіонство у Ла Лізі. Тому головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті може спокійно робити ротації, "золото" у них вже ніхто не забере.
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Такий розвиток подій був на руку не лише команді, а й українському голкіперу Андрію Луніну. У матчі проти Атлетіко українець провів свій дебютний поєдинок у футболці Реала в іспанському чемпіонаті. Тепер Лунін отримає ще один шанс.
Андрій буде захищати ворота у виїзному матчі проти Кадіса. В останньому турі ліги місце у рамці воріт бельгієць Тібо Куртуа. Італійський спеціаліст дасть можливість зіграти одразу двом голкіперам.
- В останній зустрічі "Королівський клуб" розтрощив Леванте, відвантаживши аж шість голів (6:0).
- Реал із 84 балами лідирує у Ла Лізі, випереджаючи найближчого суперника Барселону на 12 очок. Попереду на підопічних Анчелотті чекає ще фінал у Лізі чемпіонів, де мадридці позмагаються за трофей проти Ліверпуля (28 травня).
- Кадіс із 35 очками йде поблизу зони вильоту – лише 17-те місце серед 20-ти клубів.
- Бетіс рухається значно краще. Команда йде у зоні групового раунду Ліги Європи, маючи у своєму активі 61 пункт.
Кар'єра Луніна у Реалі
- Влітку 2018-го український голкіпер сенсаційно змінив луганську Зорю у мадридський Реал.
- Його угода з "Королівським клубом" розрахована до кінця червня 2024 року.
- До матчу проти Атлетіко ще жодного разу не виходив у футболці "вершкових" в іспанському чемпіонаті. На жаль, пенальті від "матрацників" зіпсував дебют Луніна. Андрій пропустив із 11 метрів від Янніка Карраско, а Реал мінімально поступився супернику у мадридському дербі.
- За час переходу побував у трьох орендах в іспанських клубах.
- У сезоні-2021/2022 відіграв лише три поєдинки, два з яких були у Кубку країни. За зіграний час пропустив три голи.
- Відзначимо, що після закінчення сезону Лунін може вкотре попрямувати в оренду. Претендентом на Андрія є Еспаньйол.