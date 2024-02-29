Вдвічі більше, аніж у Реалі: найбагатший клуб АПЛ заманює Луніна щедрою зарплатою

Андрій Лунін проводить свій найкращий сезон у мадридському Реалі. Українець дуже якісно замінив травмованого Тібо Куртуа, чим привернув увагу не лише іспанських клубів.

З кожним днем з'являється все більше інформації про інтерес до українського голкіпера. Одразу декілька клубів стали у чергу за Луніним. Є серед нього списку й найбагатший клуб АПЛ – Ньюкасл.

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"Сороки" серйозно придивляються до Андрія, який показує дуже солідну та впевнену гру у воротах Реала. Український воротар дуже добре замінив Тібо Куртуа, відновлення якого після порваних "хрестів" перебуває вже на фінальній стадії.

Є багато чуток, чи втримає Лунін своє місце у старті після повернення на полі іменитого візаві із Бельгії. Не виключено, що Тібо знову посуне Андрія із воріт та змусить його у більшості матчів гріти лаву запасних мадридського клубу.

Такий варіант може зіграти на руку клубам, які стежать за українцем. До прикладу, Ньюкасл готовий гарантувати Луніну шість мільйонів євро на рік. А це вдвічі більша зарплата, яку отримує Андрій у Реалі. Схоже, що керівництво англійського клубу намагається переманити Луніна щедрими сумами.

"Сороки" розглядають Луніна, як заміну 31-річному Ніку Поупу, який отримав травму і ризикує більше не повернутись на той рівень, який показував раніше.

Лунін щасливий у Реалі, з яким хотів би продовжити контракт, котрий спливає вкінці червня 2025-го року. Цікаво, що Андрій таємно пролонгував співпрацю на рік ще на зорі свого переходу у Мадрид.

Але переманити українця буде вкрай складно. Лунін повністю переконав тренерський штаб та керівництво іспанського гранда у своєму професіоналізмі. Після перемоги Реала над Севільєю, президент "вершкових" Флорентіно Перес заговорив, що клуб підпише нову угоду із Андрієм.

Також порцію позитивних коментарів голкіпер збірної України отримав від головного тренера Карло Анчелотті, який раніше взагалі хотів викинути українця із клубу. Тепер італійський спеціаліст змінив риторику та заявив, якби не Лунін, то Реал би не переміг Севілью.