Трансфер українця неминучий: Луніна в Реалі замінить досвідчений іспанський голкіпер
Джерело:Marca
Мадридський Реал близький до підписання угоди з новим дублером для Тібо Куртуа. Це робить майже неминучим трансфер Андрія Луніна.
Мадридський Реал близький до підписання контракту з новим голкіпером. На місце дублера Тібо Куртуа "вершкові" вирішили запросити воротаря Гетафе – Давіда Сорію.
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Зникає остання перепона на шляху трансферу Луніна з Реала
Повідомляється, що клуби досягли угоди, а також мадридці домовилися про умови з самим гравцем, який минулого сезону провів 39 матчів у складі Гетафе та є вихованцем Реала.
Таким чином Реал закриє позицію другого голкіпера команди й дозволить воротарю збірної України покинути клуб, який зрозумів безперспективність подальшого очікування на шанс стати першим номером Реала, тому сподівається знайти ігровий час в іншому клубі.
Останнім часом зацікавленість у підписанні Луніна приписували німецьким Борусії Дортмунд та Баєру, шотландському Селтіку та іспанському Вільярреалу.
Історія виступів Луніна в Іспанії
- Перебрався у Реал із Зорі в 2018 році за 9 мільйонів євро.
- Спочатку грав в оренді за Леганес, Вальядолід та Ов'єдо. Сумарно зігравши 29 матчів, у яких пропустив 28 голів та 10 матчів відстояв на нуль.
- З 2020 року став постійним дублером Тібо Куртуа, провівши у складі мадридців 17 матчів (12 в останньому сезоні) – 19 пропущених та 4 "сухих" поєдинки.
- Завоював 5 трофеїв: чемпіонат Іспанії, Суперкубок, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.