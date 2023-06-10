Трансфер українця неминучий: Луніна в Реалі замінить досвідчений іспанський голкіпер

Мадридський Реал близький до підписання угоди з новим дублером для Тібо Куртуа. Це робить майже неминучим трансфер Андрія Луніна.

Мадридський Реал близький до підписання контракту з новим голкіпером. На місце дублера Тібо Куртуа "вершкові" вирішили запросити воротаря Гетафе – Давіда Сорію.

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Повідомляється, що клуби досягли угоди, а також мадридці домовилися про умови з самим гравцем, який минулого сезону провів 39 матчів у складі Гетафе та є вихованцем Реала.

Таким чином Реал закриє позицію другого голкіпера команди й дозволить воротарю збірної України покинути клуб, який зрозумів безперспективність подальшого очікування на шанс стати першим номером Реала, тому сподівається знайти ігровий час в іншому клубі.

Останнім часом зацікавленість у підписанні Луніна приписували німецьким Борусії Дортмунд та Баєру, шотландському Селтіку та іспанському Вільярреалу.

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