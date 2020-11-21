Чемпіонку світу з фрістайлу Олександру Романовську виключили зі збірної Білорусії. Спортсменка таке рішення пов'язує з тим, що вона виступила в підтримку протестів в Білорусі.

Окрім Романовської, яка є чемпіонкою світу 2019 року з фристайлу, виключили і тренера збірної Миколу Козеко. Про це спортсменка розповіла в коментарі РБК.

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"Складно змовчати, закрити очі на те, що відбувається, тому навіть не роздумувала. Наслідки, природно, були передбачувані. Але це та ситуація, в якій потрібно показувати людські якості. Так, мене фактично виключили зі збірної через те, що відкрито підтримала протести. Але зараз я ні про що не шкодую, тому що чиста совість завжди важливіше", – заявила Олександра Романовська.

За її словами, в збірної Білорусії з фрістайлу про підтримку протестів висловлювалися тільки вона і головний тренер команди Микола Козеко. Наставник команди вже отримав лист, що він повинен повернути отримані стипендії за рік або навіть більше. При цьому що Козеко очолює збірну Білорусії з фрістайлу з 1993 року. Під його керівництвом команда завоювала сім нагород на Олімпійських іграх, в тому числі чотири золота.

Щодо Романовської, то вона спеціалізується на виступах в акробатиці. Вона є чемпіонкою світу 2019 року, дворазовою чемпіонкою зимової Універсіади 2019 року, а також багаторазовою переможницею етапів Кубка світу.

Романовська була однією зі спортсменок, яка підписала відкритий лист проти політичних репресій в Білорусі, які розпочалися після президентських виборів в країні у 2020 році. Вона активно виступала за перерахунок голосів на виборах.