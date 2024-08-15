"Вершкові" здобули перемогу з рахунком 2:0. Голами відзначилися Федеріко Вальверде та Кіліан Мбаппе.

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Історичне досягнення

Цей поєдинок став історичним для капітана Реала Луки Модрича. 38-річний півзахисник вийшов на поле наприкінці матчу, замінивши Родріго.

Хорват виграв уже 27-й трофей у складі "королівського клубу". Це дозволило йому стати найтитулованішим футболістом в історії мадридського Реала.

Ветеран "вершкових" випередив колишнього одноклубника Начо, у якого в колекції 26 трофеїв. Іспанець залишив Реал після завершення минулого сезону.

Цікаво. Свій 26-й титул виграв і правий захисник Дані Карвахаль. По 25 трофеїв у складі мадридського клубу здобували Карім Бензема та Марсело.

Нагадаємо, що Лука Модрич виступає за Реал з 2012 року. Він провів за "вершкових" 535 матчів, у яких забив 39 голів і віддав 86 асистів.