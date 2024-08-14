Реал – Аталанта 2:0

Гол: Вальверде, 59, Мбаппе, 69

На стадіоні "Народовий" у столиці Польщі відбувся офіційний дебют Кіліана Мбаппе за "королівський клуб". Суперзірка світового футболу поповнив лави "Галактікос" під час літнього трансферного вікна, пише 24 Канал.

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Перша гра Мбаппе за Реал

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті залишив Андрія Луніна на лаві запасних, а місце в рамці довірив бельгійцю Тібо Куртуа. В атаці Реал виставив зірковий квартет – Беллінгем, Вінісіус, Родріго та Мбаппе.

У першій половині зустрічі команди грали дуже обережно, змусивши нудьгувати глядачів. Лише в середині першого тайму хавбек Аталанти Мартен де Рон з меж штрафного майданчика влучив у поперечину, а Едерсон ледве не став автором шедевра, пробивши з далекої відстані.

Реал прокинувся лише наприкінці першого тайму. Родріго ударом зі штрафного майданчика перевірив на міцність перекладину.

Точні удари Мбаппе та Вальверде забезпечили результат

В дебюті другого тайму Тібо Куртуа довелося продемонструвати майстерність після удару Пашалича. Бельгієць дивовижним сейвом відбити удар головою хорвата.

Втративши свої моменти бергамаски пропустили гол. Вальверде отримав у штрафному майданчику пас від Вінісіуса та відправив м'яч у сітку.

Відео голу Вальверде

Моменти біля воріт Хуана Муссо почали виникати один за одним. На 69-й хвилині Мбаппе подвоїв перевагу "вершкових". Беллінгем відпасував на француза, який точним ударом поцілив у дев'ятку.

Відео голу Мбаппе

Перевага у два м'ячі збереглася до фінального свистка. Арбітр зафіксував перемогу команди Анчелотті з рахунком 2:0.

Мадридський Реал вшосте виграв Суперкубок УЄФА: 2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024. Українець Андрій Лунін вдруге став володарем престижного трофея.