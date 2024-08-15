Уже цього тижня розпочинається нова кампанія Англійської Прем'єр-ліги. Перед її стартом українець поспілкувався із пресслужбою Челсі.

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Великі сподівання від нового сезону

Мудрик заявив, що він рішуче налаштований у сезоні-2024/2025 вийти на новий рівень. Вінгер розповів, що дуже багато працює над вдосконаленням своєї гри та вірить, що це принесе свій результат.

Люди ще не бачили найкращу версію мене. Попереду ще багато чого. Я багато працюю на полі та поза ним. Іноді ти дуже сильно хочеш чогось, але тільки в потрібний момент це стається. Ти можеш занадто сильно старатися, тому потрібно знайти баланс. Коли це станеться, ти досягнеш успіху. Я впевнений, що з часом ви побачите мене з найкращого боку,

– сказав Мудрик.

Також Михайло прокоментував зміну ігрового стилю Челсі під керівництвом нового тренера Марески. У передсезонці наставник вимагав від вінгерів залишатися високо та широко, атакуючи фулбека суперника.

"Мені це подобається, тому що наш стиль гри дуже схожий на те, як усі, і я теж, хочуть грати. Ми можемо показати свою якість під його керівництвом. Його стиль гри мені, безперечно, допоможе. Те, як ми гратимемо, буде дійсно цікаво цього сезону, і я сподіваюся, що ми досягнемо успіху. Довірмося процесу, а потім насолодимося грою", – заявив українець.

Довідка. Після переходу в Челсі Михайло Мудрик провів 58 матчах за лондонський клуб. У них український футболіст забив 7 голів та віддав 4 асисти.

Зазначимо, що Челсі розпочне сезон-2024/2025 матчем проти Манчестер Сіті в першому турі АПЛ. Він відбудеться 18 серпня о 18:30.