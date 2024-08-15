"Сливочные" одержали победу со счетом 2:0. Голами отметились Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе.
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Историческое достижение
Этот поединок стал историческим для капитана Реала Луки Модрича. 38-летний полузащитник вышел на поле в конце матча, заменив Родриго.
Хорват выиграл уже 27-й трофей в составе "королевского клуба". Это позволило ему стать самым титулованным футболистом в истории мадридского Реала.
Ветеран "сливочных" опередил бывшего одноклубника Начо, у которого в коллекции 26 трофеев. Испанец покинул Реал после завершения прошлого сезона.
Напомним, что Лука Модрич выступает за Реал с 2012 года. Он провел за "сливочных" 535 матчей, в которых забил 39 голов и отдал 86 ассистов.